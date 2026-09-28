إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية بالضفة والقدس

تركزت العمليات في القدس ونابلس ورام الله والخليل وطوباس وقلقيلية، وسط تشديد عسكري على عدد من الطرق والمداخل، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات واحتجازات ميدانية، إلى جانب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بعدد من الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو وعددًا من القرى المجاورة، واحتجزت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على مداخل المحافظة.

كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، وداهمت عددًا من المنازل واعتقلت الشاب محمد أبو غويلة عقب مداهمة منزله.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سبسطية والمنطقة الأثرية فيها، إلى جانب مداهمة عدد من المنازل في بلدة بيتا جنوب المدينة. كما واصلت اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت قوات الاحتلال قرى المغير ويبرود ومحيط جامعة بيرزيت، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع إغلاق عدد من الطرق والمداخل.

وأفادت مصادر محلية بإغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا وبوابة روابي أمام حركة المركبات الفلسطينية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومثلث الطبقة في دورا، كما واصلت اقتحام بلدة السموع جنوب المحافظة، بالتزامن مع تأمين اقتحامات المستوطنين لمقامات أثرية، ما دفع مديرية التربية إلى تأجيل دوام المدارس حتى انسحاب القوات الإسرائيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال جمال دنديس خلال اقتحام منطقة ضاحية الزيتون في مدينة الخليل.

وشملت الحملة كذلك اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية ومخيم الفارعة في طوباس، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق، تحت حماية قوات الاحتلال، وسط استمرار الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.