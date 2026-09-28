مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويقتحمون كفل حارس

توسعت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية لتشمل إحراق مركبات وممتلكات وكتابة شعارات على جدران قرى في محيط رام الله، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفل حارس في سلفيت وإقامة طقوس دينية فيها.

شن مستوطنون، فجر الإثنين، سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة رام الله، وشملت إحراق مركبات ومعدات زراعية وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية.

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ففي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات تعود لفلسطينيين، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران وممتلكات خلال هجوم استهدف أحد المنازل.

كما هاجم مستوطنون قرية رأس كركر غرب رام الله، وأضرموا النار في جرار زراعي وخطّوا شعارات على الممتلكات.

وفي محافظة سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس شمال المحافظة، ليلًا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين انتشروا في وسط البلدة وأدوا طقوسا تلمودية، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على الفلسطينيين، وإحراق المنازل والمركبات، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، وسط استمرار الإجراءات والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية التي تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين وتنقلهم.