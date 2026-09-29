اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة برصاص الاحتلال في جنين

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء، تصعيدا ميدانيا مع تزامن العمليات العسكرية الإسرائيلية مع اعتداءات للمستوطنين، وسط انتشار واسع للقوات واحتجاز واعتقال فلسطينيين، فيما سجلت إصابات وأضرار مادية في عدد من المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات وعمليات تفتيش لعشرات المنازل، فيما تعرض سكانها للتنكيل والاحتجاز لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع انتشار عسكري وتعزيزات في عدد من المدن والبلدات.

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وفي بلدة قباطية جنوب جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، التي احتجزته ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لعدة دقائق قبل أن تتمكن من نقله لتلقي العلاج.

كما اعتدى الجنود على عدد من الشبان ونكلوا بهم أثناء احتجازهم، فيما انتشرت الآليات العسكرية في عدد من أحياء مدينة جنين وشوارعها، واعتقلت القوات الشاب ثائر الطيب جرادات عقب مداهمة محطة وقود في المدينة، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة رام الله، تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال لقرية المغير شمال شرق المدينة، حيث شنت حملة مداهمات واعتقالات. وتزامن ذلك مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية، أضرموا خلاله النار في منزل وعدد من المركبات، بحسب مصادر محلية.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز عورتا، وانتشرت في المنطقة الشرقية مع دفع تعزيزات عسكرية، كما اقتحمت قرية مادما جنوب المدينة، وداهمت منازل في حي خلة الإيمان ومنطقة الجبل الشمالي، واعتقلت عدداً من الشبان، بينهم عز جعارة، إلى جانب مداهمة منازل في مخيم بلاطة شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس أيضا، هاجم مستوطنون قرية قريوت جنوب المدينة، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات العسكرية في مناطق أخرى من المحافظة.

وامتدت الاقتحامات إلى مناطق عدة في الضفة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس، ومنطقة رأس شحادة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، كما داهمت منزلا خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب قلقيلية، واقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم وداهمت أحد المنازل فيها.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل، في إطار الحملة العسكرية التي شملت منذ ساعات الفجر مناطق متفرقة من الضفة الغربية.