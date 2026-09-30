إصابات واعتقالات خلال اقتحامات للضفة والقدس

توسعت عمليات الاقتحام الإسرائيلية في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة والقدس، وسط اعتقالات ومداهمات للمنازل ومواجهات أسفرت عن إصابات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين طالت ممتلكات الفلسطينيين وشبكات المياه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات، فيما داهمت القوات عشرات المنازل وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون.

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ففي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وداهمت عددا من المنازل واعتقلت شابين، فيما اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، واضطرت لاحقا إلى سحب آلية عسكرية بعد تعرضها لأضرار. كما اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عددًا من المنازل.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا خلال اقتحام مخيم عين السلطان، وداهمت منازل ومحال تجارية، بينما اقتحمت بلدات فرعون وكفر جمال وكفر زيباد في محافظة طولكرم، ما دفع إلى تأخير الدوام الدراسي في ضاحية شويكة.

وفي بيت لحم، اقتحمت القوات مخيم الدهيشة وداهمت منازل وألحقت أضرارًا بمحتوياتها، كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة وأطلقت قنابل الغاز.

وشهدت محافظة نابلس اقتحامات لقرية صرة وبلدة بيت دجن، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ماهر منصور وإياد أبو زهرة خلال اقتحام منطقة الجبل الشمالي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة مسن يبلغ نحو 80 عاما، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام شارع بيكر، ونقلته إلى المستشفى.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابين واعتدت على آخرين خلال اقتحام بلدة كفر الديك غرب المحافظة، فيما اعتدت على الأهالي في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وامتدت الاقتحامات إلى رام الله والبيرة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله ومخيمي الأمعري والجلزون، كما داهمت منازل خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله. وفي جنين، اقتحمت القوات القرية وداهمت عددًا من المنازل.

وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الأهالي في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال المدينة.

وبالتزامن مع العمليات العسكرية، واصل المستوطنون اعتداءاتهم، إذ أقدموا على تدمير خطوط المياه في سهل البقيعة شرق بلدة طمون جنوب طوباس، في اعتداء يأتي وسط استمرار الهجمات على المنطقة.