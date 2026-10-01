اقتحامات واعتقالات ومداهمات واسعة لقوات الاحتلال بالضفة

تأتي الاقتحامات المتزامنة في عدة مناطق بالضفة وسط تصعيد ميداني يشمل اعتقالات ومداهمات وتحركات للمستوطنين، فيما تشهد نابلس توترًا خاصًا مع استمرار الانتشار العسكري وتعطيل الحركة والدوام في عدد من المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها واحتجاز عدد من السكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وداهمت عددًا من المنازل، فيما استولت على مركبة خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة بئر حرم الرامة، فيما أقدم آخرون على سرقة ممتلكات في منطقة خلة الحمص بمسافر يطا، ونفذوا أعمال عربدة في خلة النتـش جنوب المحافظة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوة راجلة بلدة كفل حارس، بينما داهمت قوات الاحتلال منازل في منطقة الفوارة ببلدة كفر الديك غرب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قبلان جنوب نابلس وعرابة جنوب غرب جنين، ودخلت مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، فيما واصلت اقتحام شارع عمان شرق المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسًا تلمودية في مقام العزير، فيما وثقت مصادر محلية تنكيل جنود الاحتلال بعدد من الشبان خلال اقتحام منطقة الحسبة شرق المدينة.

وأدى استمرار الاقتحامات شرق نابلس إلى تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال في المدينة والمنطقة الشرقية، فيما نقلت طواقم الإغاثة الطبية مريضًا بحاجة إلى غسيل الكلى من محيط مقام قبر يوسف إلى المستشفى.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا وبلدة سلواد، وداهمت عددًا من المنازل، بينما اقتحمت في طوباس بلدة طمون وفتشت منازل فيها، كما داهمت منازل خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم.

وامتدت الاقتحامات إلى مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل، في وقت نفذ فيه مستوطنون جولات استفزازية بين مساكن الأهالي في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية.

وترافقت هذه الاقتحامات مع تحركات واعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، وسط استمرار التوتر الميداني في الضفة الغربية.