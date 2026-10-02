استشهاد شاب برصاص المستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله

استشهد الشاب بهاء سامي أمين النتشة (19 عاما) برصاص المستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيد من سكان بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، مشيرة إلى احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

الشهيد الشاب بهاء النتشة

وكان مستوطنون قد أطلقوا الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم؛ وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا أصيب بقنبلة غاز في الرأس، أطلقتها قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر، ونقل الجريح لعيادة في البلدة ووصفت حالته بالطفيفة.

وفي وقت سابق، أغلق مستوطنون الطريق الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمالا، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين أقدموا على إغلاق الطريق بواسطة مركبة، قبل أن يقوموا بإغلاق بوابة حديدية ينصبها جيش الاحتلال في المكان.

من جانب آخر، أقدم مستوطنون على رفع أعلام إسرائيلية فوق عدد من الميادين شمال مدينة رام الله، من بينها العودة والريحان.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه حفل زفاف في قاعة الأفراح، ما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف.

كما أصيب فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون على قرية يبرود شرق رام الله.

وبحسب مصادر صحافية، فإن مستوطنين هاجموا أطراف قرية يبرود بحماية قوات الاحتلال، وأصابوا مواطنين عقب تصدي المواطنين لهم.

وأصيب فلسطيني إثر إقدام مستوطنين على رشه بغاز الفلفل في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اعتدوا على مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الزراعية، ورشوا غاز الفلفل في وجه المواطن نمر موقدي، ما أدى إلى إصابته بالاختناق.

وتشهد غالبية قرى وبلدات محافظة سلفيت هجمات متواصلة من قبل المستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون، تشمل الاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم، وذلك تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب فلسطيني بجروح عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن (62 عاما) عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله للمستشفى.