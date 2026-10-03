اقتحامات واحتجاز العشرات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

قوات الاحتلال تداهم عشرات المنازل في برقة واحتجزت مواطنين للتحقيق، بينهم مصلون داخل أحد المساجد، بالتزامن مع اقتحامات في طوباس ورافات واعتقال شاب.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واحتجزت عشرات المواطنين في بلدة برقة شمال غربي نابلس، واعتقلت شابًا من طوباس، فيما داهمت منازل في قرية رافات غربي سلفيت وفتشتها.

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وفي برقة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة في ساعات الفجر الأولى، بحسب مصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، قبل أن تحتجز عددًا من الشبان وتنكّل بهم وتخضعهم للتحقيق في إحدى الساحات العامة، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددًا من المصلين داخل أحد مساجد البلدة، بالتزامن مع انتشار واسع لقواتها في المنطقة الشرقية من برقة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مرشد مرشد مصطفى دراغمة (20 عامًا)، بعد مداهمة منزل عائلته في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت دراغمة عقب اقتحام المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال طوباس بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت في مناطق مختلفة منها، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر السبت، قرية رافات غربي المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ولم يُبلّغ عن اعتقالات خلال اقتحام رافات، بحسب مصادر محلية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أدخل مستوطنون، اليوم السبت، قطعان أغنامهم إلى أراضٍ زراعية في قرية المغير، شمال شرقي رام الله، ما ألحق أضرارًا بأشجار الزيتون والمزروعات.

وقال نائب رئيس المجلس القروي في المغير، مرزوق أبو نعيم، إن مجموعة من المستوطنين رعت أغنامها في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في سهل المغير الشرقي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب بأضرار في الأشجار والمزروعات.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا، خلال الشهر الماضي، 2051 اعتداءً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1404 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال، و647 اعتداءً نفذها مستوطنون.