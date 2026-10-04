عدوان الجيش والمستوطنين بالضفة: إصابات وحرق مشطب سيارات وسرقة زيتون ومهاجمة منزل

أصيب 7 فلسطينيين، بينهم سيدتان وطفل، مساء الأحد، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في نابلس وطولكرم ورام الله وسلفيت. وشملت الاعتداءات الضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز، إلى جانب اعتقال فتى، وسرقة محصول الزيتون، ومهاجمة منزل وإحراق مشطب للسيارات.

عدوان إرهابي من المستوطنين والجيش على فلسطينيين خلال قطف الزيتون في نابلس (Getty Images)

تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مساء الأحد، وأسفرت عن إصابة فلسطينيين واعتقال فتى، فيما طالت الاعتداءات المزارعين وممتلكات المواطنين، بينها سرقة ثمار الزيتون ومهاجمة منزل وإحراق مشطب للسيارات.

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اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب أربعة شبان إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في بلدة بيت أمرين، شمال غرب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة 4 شبان نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب، وأفادت بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي واقعة أخرى، أصيب طفل بالرصاص المطاطي، وسيدتان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع ثلاث إصابات في ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، إحداها لفتى يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بالرصاص المطاطي، وأضافت إصابتة سيدتين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي والمركبات في وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف المدنيين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد فحماوي (16 عاما)، عقب مداهمة منزله في الحي الغربي من المدينة.

اعتداءات المستوطنين

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا بلدة سبسطية، واعتدوا بالضرب على فلسطيني، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.

وأكدت ذلك مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، التي قالت إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن يبلغ من العمر 45 عاما، وذلك بعد أن عرقل المستوطنون عمل طواقم الإسعاف في البلدة، ومنعوها من الوصول إلى المصاب لمدة من الوقت.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله، فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات الأهالي على الطريق الواصل بين بلدتي رمون ودير دبوان.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين إرهابيين سرقوا ثمار الزيتون من أراضي الأهالي في بلدتي رمون ودير دبوان بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وفي حادثة أخرى، هاجم مستوطنون منزلا لأحد المواطنين بالحجارة في بلدة ياسوف، شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف، جمعة عبد الفتاح، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة النصبة في البلدة، وألقت الحجارة باتجاه منزل المواطن باسل مفلح رزق ياسين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مستوطنين أضرموا النار في مشطب للسيارات على طريق "بئر أبو خشبة" بين بلدتي سلواد وعين يبرود، شرق رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، دون أن تتضح حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء.