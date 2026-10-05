اقتحامات واعتقالات وهدم ضريح شهداء جامعة بيرزيت في الضفة

تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، مع مداهمة منازل واحتجاز فلسطينيين في عدة محافظات، بالتزامن مع اقتحام جامعة بيرزيت وهدم ضريح شهدائها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في عدد من البلدات، فيما داهمت القوات عشرات المنازل واحتجزت قاطنيها وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، وسط عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات عدد من المنازل.

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وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وقرية عوريف جنوب المحافظة، وبلدة دير شرف غرب مدينة نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين. كما اعتقلت الطفلين كريم مرعي موسى وفاروق أنمار نوفل خلال اقتحام بلدة قوصين غرب نابلس، بحسب مصادر محلية.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية غرب المحافظة، وداهمت عددا من المنازل خلال اقتحامها قرية فقوعة شرق جنين وبلدة مثيلون جنوبها.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، ونفذت حملة مداهمات طالت منازل المواطنين، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب براء الخضير وزوجة المطارد سامر سمارة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة البيرة، وداهمت منزلا في المنطقة. كما اعتقلت الناشطة سمر حمد عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، برفقة جرافة عسكرية وتعزيزات، واحتجزت أحد أفراد أمن الجامعة. كما هدمت ضريح شهداء الجامعة واستولت على الموقع، وفق مصادر محلية.

الاحتلال يهدم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت (مواقع التواصل)

ويعتبر صرح شهداء جامعة بيرزيت معلما رمزيا يقصده الطلبة وأبناء المجتمع المحلي سنويًا لإحياء ذكرى الشهداء، ويعد رمزا وتخليدا لشهداء الجامعة من الطلبة والأساتذة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي أنور ديرية من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، يترافق مع مداهمات واسعة للمنازل واعتقالات تطال فلسطينيين من مختلف الفئات، بينهم أطفال ونساء.