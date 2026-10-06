اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة عدة مدن وبلدات ومخيمات بمداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في رام الله ومسافر يطا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما أخضعت عشرات الفلسطينيين للتحقيق الميداني واحتجزتهم لساعات، وسط أعمال تخريب وتدمير طالت عددًا من المنازل التي جرى اقتحامها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية وعددًا من المنازل في حيي القرعان والنزال، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وشن حملة اعتقالات، كما استولت على مركبة خلال الاقتحام.

واقتحمت القوات كذلك بلدة كفر قدوم شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلًا في حي الضاحية العليا، وأطلقت النار في المنطقة، كما داهمت مواقع في قرية كفر قليل وبلدة بيتا ومخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله. وخلال الاقتحام، حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد "الصعيدي" في منطقة الضاحية الوسطى.

وفي محافظة جنين، اقتحمت القوات قريتي جلقموس والطيبة، فيما تسللت وحدة خاصة إلى بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وحاصرت منزلًا، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.

أما في طولكرم، فاحتجزت قوات الاحتلال عددًا من الشبان ونكلت بهم قرب مفترق التربية، قبل أن تقتحم مخيم نور شمس وتداهم منازل في حي المحجر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي أم الشرايط، وقرية كفر مالك شمال شرق رام الله. وفي المقابل، هاجم مستوطنون منزلًا في قرية برقا شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وبني نعيم شرقها، وداهمت عددًا من المنازل، فيما أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات بمنطقة وادي جحيش في مسافر يطا.

وشملت الاقتحامات كذلك مدينة سلفيت وبلدة كفر الديك غرب المحافظة، إضافة إلى مدينة أريحا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وخلال اقتحام مدينة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في المحافظة، نهاد الناعورة.