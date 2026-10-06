الاحتلال يحول 5 منازل إلى ثكنات عسكرية في نابلس والخليل وجنين

تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، في ظل توسيع نطاق المداهمات والاقتحامات وفرض قيود ميدانية على حركة السكان، بما يزيد من حدة التوتر ويعمّق حالة عدم الاستقرار في عدد من المحافظات.

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خمسة منازل في محافظات نابلس والخليل وجنين بالضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية، عقب مداهمتها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإجبار سكانها على مغادرتها.

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وفي محافظة نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في قرية تل جنوب غرب المدينة، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية، وأجبرت عائلة خالد عصيدة على مغادرته، بعد ساعات قليلة من عودتها إليه.

وقال رئيس مجلس قروي تل، وليد زيدان، إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال عادوا مجددًا إلى أحد المنازل في المنطقة الجنوبية من البلدة، والذي سبق أن استخدمته قوات الاحتلال ثكنة عسكرية، وأجبروا عائلة عصيدة على إخلائه، بعد أن تمكنت من العودة إليه لساعات.

وأوضح زيدان أن قوات الاحتلال كانت تستولي على ستة منازل في المنطقة، بعضها غير مأهول بالسكان، مشيرًا إلى أنه سُمح للعائلة أمس بالعودة إلى منزلها، قبل أن تتفاجأ باقتحام قوات الاحتلال له، واحتجاز أفرادها والتحقيق معهم، ثم إجبارهم على مغادرته مجددا.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وفتشت عددا من المنازل، قبل أن تحوّل ثلاثة منها إلى ثكنات عسكرية، عقب إعلان البلدة منطقة عسكرية مغلقة.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، واستولت على منزل المواطن خالد وليد أبو شملة في منطقة أول البلد، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

وأبلغت قوات الاحتلال أفراد عائلة أبو شملة بأنها ستبقى داخل المنزل حتى يوم غد، قبل أن تنسحب منه صباحا.

وفي سياق متصل، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2051 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.