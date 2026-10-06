26 اقتحاما للأقصى و150 منعا للأذان بالإبراهيمي خلال سبتمبر

يعكس تصاعد الاعتداءات على المقدسات ودور العبادة في الضفة والقدس اتساع نطاق التضييق على الفلسطينيين وممارسات فرض السيطرة على الأماكن الدينية، بالتزامن مع إجراءات ميدانية تستهدف تغيير واقعها وفرض قيود جديدة على الوصول إليها وممارسة الشعائر فيها.

رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصاعدًا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى تسجيل 26 اقتحاما للمسجد الأقصى، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 150 وقتا، إلى جانب اعتداءات طالت عددا من المساجد في الضفة الغربية.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي بالكامل لمدة ستة أيام بذريعة الأعياد اليهودية، فيما تواصل منذ مطلع عام 2025 إغلاق بابه الشرقي وتغطية نوافذه بالسواتر، بالتزامن مع اقتحامات متكررة نفذها وزراء إسرائيليون.

وحذرت الوزارة من تصاعد مطالبات منظمات "الهيكل" المزعومة بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين أيام السبت، في مسعى لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، مشيرة إلى تنظيم صلوات وطقوس جماعية في مقبرة باب الرحمة، شملت النفخ في البوق فوق قبور المسلمين.

كما أشارت إلى تصاعد الممارسات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، بما في ذلك أداء ما وصفته بـ"السجود الملحمي" وإقامة صلوات علنية، بالتزامن مع فرض إجراءات مشددة واقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة خلال خطب الجمعة، في إطار التضييق على المصلين.

ولم تقتصر الاعتداءات على المسجدين الأقصى والإبراهيمي، إذ طالت عددا من المساجد الأخرى، حيث أقدم مستوطنون على إحراق مسجد عماد الدين زنكي في نابلس، وكتبوا عبارات عنصرية على جدرانه، فيما اقتحم مستوطنون مسجد مادما الجديد وألقوا قنابل غاز داخله، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

كما شملت الاعتداءات هدم مصلى الدعيسات في منطقة الجفتلك بمحافظة أريحا، في استمرار للاعتداءات التي تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات المتصاعدة تأتي ضمن ما وصفته باستراتيجية ممنهجة لفرض وقائع تهويدية جديدة، وتكريس السيطرة المكانية والزمانية على المسجدين الأقصى والإبراهيمي، مستغلة الأعياد اليهودية لتصعيد الاعتداءات، في ظل حماية قوات الاحتلال.