اقتحامات واعتقالات بالضفة.. الاحتلال يدمر نصب الشهداء في نابلس

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين، في مشهد يعكس اتساع نطاق التوتر الميداني وتعدد بؤر التصعيد في مختلف المحافظات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات في عدد من المناطق، فيما اقتحمت عشرات المنازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وعبث بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية واحتجزت عددا منهم لساعات.

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وتركزت عمليات الاقتحام في مدينة نابلس، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من عدة محاور عبر حواجز حوارة ودير شرف والمربعة، وانتشرت قوات راجلة في شوارع كشيكة والباشا وتل ومنطقة السوق الشرقي. كما اقتحمت قوة خاصة منزلا في شارع تل، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال سلسلة مداهمات واعتقالات في المدينة.

وتعمدت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها وسط نابلس، تدمير وإزالة مجسمات ونصب تذكارية للشهداء، ولا سيما في دوار الشهداء قرب البلدة القديمة، كما اقتحمت قرية عورتا جنوب المدينة وداهمت أحد المنازل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة معززة بجرافة، وأزالت صورا تذكارية للشهداء، فيما اقتحمت مدينة طوباس، وداهمت منزلا خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة قرب أحد مداخل بلدة بيت أمر شمال المحافظة، خلال تصدي شبان لمستوطنين. كما واصل مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، محاصرة منزل الفلسطيني يوسف شناران في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي شمال القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو وفرضت حظر تجوال في وسطها، فيما حاصرت منزل الأسير قدري سمارة تمهيدا لهدمه.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث دخلت قوات الاحتلال عقب هجوم نفذه مستوطنون، إلى جانب مدينة البيرة. كما اقتحمت مخيم الدهيشة وبلدة بيت جالا في بيت لحم، وداهمت عددًا من المنازل.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت الحي الغربي في المدينة وضاحية شويكة شمالها، وداهمت منزلًا في الحي الغربي.

كما طالت الاقتحامات بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، ومخيم عين السلطان شمال أريحا.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتلع مستوطنون أشجار زيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله، فيما رفع آخرون أعلام الاحتلال على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.