الاحتلال يهدم منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو

تأتي عملية الهدم في ظل تصعيد ميداني إسرائيلي في بلدتي بدو وبيت دقو ومحيطهما، تزامنا مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وتنفيذ مداهمات واعتقالات.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزل عائلة الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة، بعد أن أخلت المنزل والمنازل المجاورة فجرا، تمهيدا لعملية الهدم.

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وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على المنطقة، بالتزامن مع استمرار اقتحام بلدة بدو وقرية بيت دقو والقرى والبلدات المجاورة، فيما اتخذت إجراءات عسكرية مشددة أعاقت حركة المواطنين.

وبالتزامن مع هدم منزل سمارة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دقو، وداهمت عددا من المنازل، وشرعت في حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وسط منع المواطنين المتوجهين إلى أعمالهم من مغادرة القرية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سمارة، الأحد الماضي، من داخل مستشفى "إتش كلينك" التخصصي في مدينة رام الله، بعد ملاحقته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله.

ونشر جيش الاحتلال مشاهد توثق إغلاق منزل عائلة سمارة في بلدة بدو، قبيل هدمه، عقب اعتقاله قبل أيام على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش".