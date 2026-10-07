وفد من حماس إلى مصر لبحث تقريب وجهات النظر بين الفصائل

يتوجه وفد من حركة حماس برئاسة زاهر جبارين إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لعقد لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية، بهدف دفع مسار الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر، ومناقشة ملفات المرحلة الراهنة مع اكتمال عامين من الحرب.

من محادثات سابقة بين حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة

أعلنت "حماس"، اليوم الأربعاء، أن وفدا من الحركة يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وقالت "حماس" في بيان: "يتوجه وفد من الحركة إلى القاهرة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوية عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات الوطنية بالحركة حسام بدران، وعضو المكتب السياسي في غزة غازي حمد".

وذكرت أن الزيارة تهدف إلى "لقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني".

وأضافت أن الوفد سيبحث "سبل دفع مسار الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل الفلسطينية، ومناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية".

ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

واليوم يكتمل العام الثالث من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد، وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وبموازاة الإبادة، تتكثف اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ما أدى إلى استشهاد 1210 فلسطينيين، وإصابة 13 ألفا و350، واعتقال 26 ألفا.