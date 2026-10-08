اقتحامات واعتقالات بالضفة ومواجهات توقع إصابات

تواصل قوات الاحتلال تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، عبر اقتحامات متزامنة واعتقالات تستهدف مناطق وبلدات عدة، في حملة تترافق مع تشديد الإجراءات الميدانية واحتجاز السكان والتنكيل بهم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.

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واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمنشآت، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات والتنكيل بهم. كما أغلقت الشارع المحاذي لمخيم الجلزون شمال رام الله والبيرة، وسط انتشار عسكري ووجود جرافة تابعة لقوات الاحتلال.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، رئيس بلدية تقوع الدكتور صقر سليمان، عقب مداهمة منزله في خربة الدير جنوب شرقي المحافظة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وداهمت عددا من المنازل والمحلات والمنشآت التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما تواصلت عمليات المداهمة داخل المخيم. كما اقتحمت مدينة الخليل وداهمت منازل واعتقلت شابا، إلى جانب اقتحام بلدتي إذنا ودير سامت.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت القوات بلدة عقابا وداهمت عددا من المنازل، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب المحافظة وداهمت منازل فيها.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب المدينة وداهمت عددا من المنازل، كما داهمت منزلا في منطقة جبل أبو ظهير.

أما في قلقيلية، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منازل في حي كفر سابا، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأسرى المحررين. كما اقتحمت بلدة عزون شرق المحافظة وداهمت أحد المنازل.

وقال نادي الأسير إن الاعتقالات في قلقيلية طالت عددا من الأسرى المحررين وذويهم، ومن بين المعتقلين الأسرى المحررون جمال داود، سامح عفانة، وائل خليفة، أشرف جبريل، لؤي فريج، لطفي جعيدي، أديب غلبان، عماد جعيدي، هاشم خضر، إضافة إلى زوجة الأسير رائد الحوتري ووالدة الأسير المحرر شادي عودة.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون وضاحية اكتابا وداهمت عددا من المنازل، فيما أفادت مصادر محلية بمداهمة منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس، وداهمت منازل في قرية مادما جنوب المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وأفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت الرصاص خلال المواجهات.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان خلال اقتحام مادما، وهم وائل شاهر زيادة، ونسيم مازن زيادة، وحسام رزق زيادة، ومحمد فؤاد نصار، وعيسى خليل قط.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن حملة عسكرية متواصلة تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تترافق مع عمليات اعتقال ومداهمة واسعة واحتجاز للسكان، وسط تصاعد التوتر والمواجهات في عدد من البلدات والمخيمات.