إرهاب المستوطنين: اعتداءات واسعة على الأهالي والممتلكات في الضفة

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداءً للمستوطنين بالضفة، شملت إحراق ممتلكات وإصابة مسنّة بالخليل وسرقة مركبة بـ"يبرود". وتأتي الهجمات بالتزامن مع موسم الزيتون، وبلغت الحصيلة منذ أكتوبر 2023 14,742 اعتداء، و66 شهيدا.

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أنها وثقت منذ صباح الجمعة، وحتى ساعات الظهر، 19 اعتداء ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة في بيان، إن الاعتداءات شملت مهاجمة المزارعين وقاطفي الزيتون، وإحراق المركبات والأشجار، وسرقة المحاصيل والمواشي، إضافة إلى إطلاق الرصاص المباشر والاعتداء الجسدي على المواطنين، ما أسفر عن وقوع إصابات، بينها امرأة مسنّة شرق الخليل.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تتصاعد بشدة مع حلول موسم قطف الزيتون، في محاولة لمنع الفلسطينيين من الانتفاع بأراضيهم ودفعهم لتركها".

ودعت الهيئة إلى "توفير حماية دولية عاجلة للمزارعين ومحاسبة المعتدين".

وفي سياق متصل، أظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي محاصرة مجموعة مستوطنين مركبة فلسطيني وطفله في أحد شوارع قرية يبرود شمال مدينة رام الله، والاعتداء عليهما بالعصيّ، قبل أن يتمكنا من الفرار، فيما استولى المستوطنون على المركبة.

وفي الخليل، أصيبت مسنة (79 عاما) بجروح، جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستوطنون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق المدينة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها نقلت للمستشفى مسنة (79عاما)، بعد أن عضها كلب مستوطن في قرية بيرين.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب المستوطنون منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 14 ألفا و742 اعتداء في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين، بدعم وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا.