إرهاب المستوطنين: اختطاف 7 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال قطف الزيتون

طالت اعتداءات المستوطنين الإرهابيين قاطفي الزيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، السبت، وأسفرت عن اختطاف 7 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين على الأقل بالضرب، وسط تصاعد الهجمات على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.

اختطف مستوطنون إرهابيون، السبت، 7 فلسطينيين وأصابوا 4 آخرين في سلسلة اعتداءات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الحوادث الخطيرة ضمن تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

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وقالت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية إن مستوطنين اختطفوا 3 مزارعين من أراضيهم قرب بلدة نحالين غربي محافظة بيت لحم، دون تقديم معلومات إضافية بشأن مصيرهم.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، أفادت الإذاعة بأن مستوطنين اختطفوا مزارعا فلسطينيا في أثناء قطفه الزيتون في بلدة بيت إمرين شمال غربي المحافظة، دون توضيح مصيره.

وفي اعتداء آخر بالمحافظة ذاتها، قال شهود عيان للأناضول إن 3 مزارعين فلسطينيين أُصيبوا جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم الزيتون جنوبي بلدة بيتا، ونُقلوا إلى مركز طبي محلي لتلقي العلاج.

وفي تحديث لاحق، قال تلفزيون فلسطين الحكومي إن عدد المصابين جراء اعتداء المستوطنين في بيتا ارتفع إلى 4 ضحايا، وأضافت أن الاعتداء وقع في منطقتي جبل قماص والظهر جنوب شرقي البلدة.

وفي محافظة طولكرم شمالي الضفة، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن مستوطنين اختطفوا 3 فلسطينيين خلال هجوم على مزارعين في بلدة قفين شمالي المحافظة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصيرهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن مستوطنين استولوا على محصول الزيتون وأطلقوا مواشيهم في أراضي قرية عابود شمال غربي رام الله.

وحذرت المنظمة من أن هذه الاعتداءات "تلحق أضرارا بأراضي المواطنين ومحاصيلهم الزراعية، وتهدد مصدر رزق العائلات الفلسطينية، لا سيما مع تواصل موسم قطف الزيتون".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات في قرية دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة، جراء اعتداء نفذه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون على قاطفي الزيتون.

وأوضحت الجمعية أن الإصابات شملت إصابة واحدة بالرصاص الحي، وإصابتين بالرصاص المطاطي، و7 إصابات جراء الاعتداء بالضرب.

ومن جهتها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية تسجيل 18 واقعة اعتداء نفذها مستوطنون منذ صباح السبت وحتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات توزعت على محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وقلقيلية والخليل وأريحا والقدس وطولكرم.

وبيّنت أنها شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل، واحتجاز فلسطينيين، وسرقة المحاصيل والمركبات ومعدات القطاف، إضافة إلى مهاجمة المنازل وهدم جدار وتخريب الأشجار.

ومنذ بدء موسم قطف الزيتون مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وشملت الاعتداء بالضرب، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية، وسرقة المحاصيل، واقتلاع الأشجار وإتلافها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.