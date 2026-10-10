اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تتواصل مع موسم الزيتون: منع مزارعين من القطاف في كفر نعمة وبرقا

تتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون مع انطلاق الموسم في الضفة الغربية، وتشمل الاعتداء الجسدي، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، ما يهدد مصادر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مزارعين من دخول أراضيهم في بلدة كفر نعمة غرب رام الله لقطف الزيتون، وأجبرتهم على مغادرتها. وفي قرية برقا المجاورة، هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطافهم الثمار، وأجبروهم على ترك أراضيهم ومنعوهم من مواصلة العمل.

وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، لوكالة "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين داهمت منطقة "خلة علي"، الواقعة بين القرية وبلدة دير دبوان، واعتدت على المزارعين، محذرة إياهم من العودة لاستكمال القطاف.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، الثلاثاء الماضي، منزلًا في القرية تقطنه أسرة من خمسة أفراد. وتشهد برقا اعتداءات متكررة تستهدف المنازل والأراضي الزراعية، إلى جانب محاولات اقتحام القرية وترويع سكانها.

وتتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون مع انطلاق الموسم في الضفة الغربية، وتشمل الاعتداء الجسدي، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، ما يهدد مصادر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.

وفي أحدث المعطيات، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الجمعة، 19 اعتداءً للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم. وشملت الاعتداءات إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت.

وأفادت الهيئة بأن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزروعات خلال آب/ أغسطس 2026 طالت 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون. كما سجلت الهيئة 647 اعتداءً للمستوطنين خلال الشهر الماضي، تركزت في محافظات الضفة الغربية.

وتشمل الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وممتلكاتهم التضييق عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في موسم القطاف، فضلًا عن تدمير الأشجار والمحاصيل الزراعية.