المنظمة الدولية للهجرة: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتوية

قالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن نحو مليوني شخص في القطاع الذي دمرته الحرب يحتاجون إلى المساعدة، لكن جهات الإغاثة لم تلبِّ سوى نحو 17 بالمئة من احتياجات المأوى لفصل الشتاء.

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن جميع سكان قطاع غزة تقريبًا بحاجة إلى خيام أو مساعدات لتوفير المأوى، قبل حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن تجلب ظاهرة النينيو المناخية أمطارًا غزيرة، في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة، في بيان مساء أمس الجمعة، أن ظاهرة النينيو، التي قد تكون الأقوى على الإطلاق، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، قد تزيد من تدهور المباني غير الآمنة، وتتسبب في سيول قد تتفاقم بسبب تضرر أنظمة التصريف بشدة في القطاع.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن نحو مليوني شخص في القطاع الذي دمرته الحرب يحتاجون إلى المساعدة، لكن جهات الإغاثة لم تلبِّ سوى نحو 17 بالمئة من احتياجات المأوى لفصل الشتاء.

وأضافت بوب: "يجب أن تتمكن العائلات التي عانت بالفعل من النزوح المتكرر والخسائر المدمرة من مواجهة فصل الشتاء بأمان وكرامة"، مشيرةً إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجعل من الصعب على الوكالات توسيع نطاق استجابتها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح بإدخال نحو 8600 مجموعة من مستلزمات الإيواء الطارئة إلى قطاع غزة. وتتكون هذه المجموعات من الخشب والقماش المشمّع وبعض المواد الأساسية، وقد صُنّفت على أنها مواد ذات استخدام مزدوج.