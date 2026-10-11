اقتحامات واعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين

شهدت الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال في عدة محافظات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين طالت مواطنين وممتلكات عامة، وأدت إلى إصابة فلسطيني وقطع الكهرباء عن منطقة شرق رام الله.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب اقتحام منازل وتخريب محتوياتها واحتجاز سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي المقابل، نفذ مستوطنون اعتداءات على مواطنين وممتلكات عامة، أسفرت عن إصابة فلسطيني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت منزلًا في حي أبو كتيلة، كما اعتقلت الشاب محمد مراد الحريبات خلال اقتحام قرية الطبقة جنوب دورا، وأطلقت قنابل الغاز قرب مدخل بلدة إذنا غرب المحافظة.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون قرية عين يبرود شرق المدينة، فيما اقتلع آخرون أعمدة كهرباء، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق المحافظة.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال قريتي سالم وروجيب شرق المدينة، بينما شهدت طوباس والأغوار الشمالية اقتحام مدينة طوباس ومداهمة عدد من المنازل. كما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في محيط مساكن المواطنين في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدة ميثلون جنوب المحافظة، واعتقلت الشاب يزن الشاويش عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية، حيث اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد نزال، وهو أسير سابق، عقب التسلل إلى البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحمد سلاطنة خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين، والشاب إبراهيم السعدي عقب مداهمة منزله في حي حليمة السعدية بمدينة جنين. وأفادت إسعاف بلدية قباطية بتسلّم مصاب حالته متوسطة من داخل أحد المنازل التي تعرضت للمداهمة، ونقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة سوق الذهب وسط المدينة، وداهمت بناية سكنية في ضاحية شويكة شمال المحافظة، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

وفي بيت لحم، أُصيب زياد يونس جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب خلال هجومهم على بلدة الخضر جنوب المحافظة.