الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت حنينا بالقدس

أقدمت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي على هدم 3 منازل لفلسطينيين في بيت حنينا بذريعة عدم وجود رخص للبناء، بحسب محافظة القدس، مواصلة سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس ومحيطها وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

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وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، تعود إلى عائلة شوامرة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت المواطن فضل الرجبي، السبت، على هدم منزله ذاتيًّا في بلدة بيت حنينا بذريعة البناء دون ترخيص.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيًّا بذريعة عدم وجود ترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تنفذ جرافات الاحتلال هدم المنزل، وتفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم منازلهم أو تجبرهم على هدمها بأنفسهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية، وفي إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينة القدس مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها لتهويدها.