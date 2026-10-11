حماس: تهديدات كاتس باغتيال الحية "إرهاب دولة" و"إفلاس سياسي"

وصفت حماس تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، بأنها "إرهاب دولة منظم" و"إفلاس سياسي"، ودعت الوسطاء إلى إدانتها والضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

قالت حركة حماس، الأحد، إن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، تمثل "إرهاب دولة منظمًا" و"إفلاسًا سياسيًّا" للحكومة الإسرائيلية.

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وجاء ذلك في بيان للحركة ردًّا على تدوينة نشرها كاتس عبر منصة "إكس"، هدد فيها باغتيال الحية.

وقال كاتس في تدوينته: "لقد قضينا على قادة حماس في غزة، وسيأتي دور الحية أيضًا"، وأضاف أنه "سيُرسل للقاء هنية ورفاقه في أعماق الجحيم"، وفق تعبيره.

وردًّا على ذلك، قالت حماس إن تهديدات كاتس تمثل "إرهاب دولة منظمًا"، وتعكس "منطق الدول المارقة التي لا تقيدها القوانين الدولية"، وتعبّر عن "الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال".

وأكدت أن هذه التهديدات "لن تغير موقف الحركة الثابت ونهجها الوطني في النضال والمقاومة حتى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها دحر الاحتلال".

ودعت الحركة الوسطاء إلى اتخاذ "موقف قوي وحاسم" إزاء تصريحات كاتس، وإدانتها.

كما أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي رعاها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعت الوسطاء إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها، ولا سيما وقف الهجمات ورفع الحصار عن الفلسطينيين".

وكانت إسرائيل اغتالت الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بالعاصمة الإيرانية طهران في تموز/ يوليو 2024.

وفي 30 تموز/ تموز 2026، أعلن "مجلس السلام" بشأن غزة خريطة طريق من 15 بندا، تشمل نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية، ونقل إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية، وانسحاب إسرائيل من القطاع على مراحل.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفضها في 9 آب/ أغسطس الماضي، وتمسك بنزع السلاح كاملا قبل أي انسحاب إسرائيلي.