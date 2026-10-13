إصابات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة

تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية فجر الثلاثاء، وسط اتساع حملات الاعتقال والتضييق على السكان، في مشهد يعكس استمرار التوتر الميداني وتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب اندلاع مواجهات في عدة بلدات، أسفرت عن إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال عند الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، بالتزامن مع اقتحام قوة عسكرية كبيرة، برفقة جرافة، المدينة من جهة الحاجز، ومداهمة منازل في شارع الواد ومنطقة واد برهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز. كما هاجم شبان بالحجارة مركبة مستوطنين أثناء مرورها من قرية يبرود باتجاه مفرق المزرعة الشرقية.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى مادما وتل وعصيرة الشمالية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الأخيرة. وأفاد نادي الأسير باعتقال 15 فلسطينيًا خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب المدينة، وهم: يوسف مشير عصيدة، ومحمد نمر عصيدة، ومحمود مصطفى أيوب، وأسعد تيسير يامين، ومحمود صقر عصيدة، وناصر عرايشة، وعبيدة عماد يامين، ونصر الدين حسن أيوب، وعمرو عماد ريحان، وفرحان علي عصيدة، وعمر سائد عصيدة، وأدهم ياسين عصيدة، ومعاذ بلال اشتية، وعماد ريحان، وحازم توفيق عصيدة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة، وواصلت اقتحام بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، مع مداهمة عدد من المنازل في اليامون. كما داهمت أحد المنازل في بلدة كفرذان غرب جنين.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طوباس، حيث اقتحمت القوات المدينة وبلدة طمون، وداهمت منازل في الأخيرة، فيما اعتقلت الشاب مازن دراغمة عقب مداهمة منزله في مدينة طوباس.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجلاجل وحارة الشيخ في المدينة، وبلدتي بيت أمر شمال المحافظة وترقوميا شمال غربها. وشهدت ترقوميا حملة مداهمات واعتقالات، تخللها إطلاق قنابل الغاز أوقعت إصابات وحالات اختناق عولجت ميدانيا.

كما اقتحمت القوات بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، حيث اعتقلت ثلاثة شبان، إلى جانب اقتحام مدينة أريحا.

وتخللت الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، واحتجاز السكان لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.