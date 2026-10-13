ظهر منهكا ومقيّدا: الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحقّ الكاتب والصحافي المقدسي راسم عبيدات

ثبّتت محكمة إسرائيلية بالقدس قرار الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الكاتب والمحلل المقدسي راسم عبيدات (67 عاما)، دون توجيه لائحة اتهام، وذلك عقب اعتقاله من منزله بجبل المكبر أواخر أيلول الماضي ضمن حملات الاعتقال المتصاعدة.

ثبّتت محكمة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري بحقّ الكاتب والصحافي المقدسي راسم عبيدات.

وظهر الكاتب والمحلل الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من بلدة جبل المكبر، مثقلا بالتعب، ومقيّدا بالأغلال، أثناء اقتياده إلى المحكمة، لتثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر، بعد تحويله إلى الاعتقال الإداري في أيلول/ سبتمبر الماضي.

الكاتب المقدسي راسم عبيدات (67 عاما)، من بلدة جبل المكبر، ظهر منهكا ومقيّدا بالأغلال، أثناء اقتياده إلى محكمة إسرائيلية، ثبّتت قرار اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر.



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واعتقلت قوات الاحتلال عبيدات في 27/9/2026، عقب اقتحام منزله في بلدة جبل المكبر.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، من دون توجيه لائحة اتهام بحقه.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة والقدس، اقتحامات إسرائيلية يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين، بهدف تهجير الأهالي قسرا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا، ويعاني الأسرى، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات.