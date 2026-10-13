العفو الدولية تمنح جائزة حقوق الإنسان للمحامي الفلسطيني خالد قزمار

كرّمت منظمة العفو الدولية في ألمانيا المحامي الفلسطيني، خالد قزمار، بجائزة حقوق الإنسان، تقديرا لأكثر من 30 عاما من الدفاع عن حقوق القاصرين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكشف الانتهاكات بحقهم، رغم مواجهته ضغوطا وإجراءات قمعية بسبب نشاطه.

منحت منظمة العفو الدولية في ألمانيا جائزة حقوق الإنسان للمحامي الفلسطيني، خالد قزمار؛ تقديرا لجهوده الممتدة لسنوات طويلة في الدفاع عن حقوق القاصرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أعلنت المنظمة صباح اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت المنظمة أن قزمار "أسهم بحسم في كشف الانتهاكات الهيكلية والمنهجية لحقوق الإنسان" بحق قاصرين فلسطينيين، كما أتاح الدعم القانوني للعديد من المتضررين وأسرهم.

ويتولى قزمار، بصفته محاميا، الدفاع عن القاصرين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عاما. كما أنه رَأَس منظمة "الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" (DCIP)، واتهمت إسرائيل المنظمة بوجود "صلات لها بالإرهاب".

وانتقدت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إسرائيل في البداية لعدم تقديمها أدلة دامغة على هذه الاتهامات، قبل أن توقف الحكومة الألمانية لاحقا تمويل منظمة "الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، التي حلت نفسها في نهاية المطاف خلال ربيع العام الجاري.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن قزمار يواجه "ضغوطا شديدة وإجراءات قمعية وحملات تشويه من جانب السلطات الإسرائيلية" بسبب عمله، وذكرت المنظمة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي هدده بالسجن فترة طويلة.

وأفادت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان الشهر الماضي، بأن 376 قاصرا فلسطينيا كانوا محتجزين في الفترة الأخيرة لأسباب وصفت بأنها أمنية، كما كان 94 قاصرا فلسطينيا آخرين محتجزين بسبب إقامتهم غير القانونية في إسرائيل.

وتمنح منظمة العفو الدولية في ألمانيا جائزة حقوق الإنسان مرة كل عامين، وتبلغ قيمتها 20 ألف يورو، وتُمنح الجائزة حاليا للمرة الثالثة عشرة.