اقتحامات واعتقالات ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر الخميس، اقتحامات إسرائيلية واسعة تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات ومواجهات، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وإغلاق طرق وحواجز، فيما تركزت الاعتقالات في قلقيلية التي شهدت اعتقال سبعة شبان.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، اقتحام مدن وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية وإغلاق طرق وحواجز.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين لساعات، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، تخللها التنكيل بهم، عقب مداهمة منازلهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير أبو مشعل وعارورة وعبوين، شمال غرب رام الله، وبلدة سلواد شمال شرق المدينة.

واندلعت مواجهات في دير أبو مشعل، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، فيما اعتقلت شابًا مصابًا خلال اقتحام قرية عارورة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أيوب حمايل، من بلدة كفر مالك، أثناء وجوده في مكان عمله ببلدة سلواد، وصادرت مركبته.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقين غرب المدينة والسيلة الحارثية، وداهمت منزلًا في قرية العرقة غرب جنين، وآخر في السيلة الحارثية.

كذلك، اندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب المحافظة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز الـ17، وداهمت حي رأس العين وشارع الباشا، حيث اقتحمت بناية سكنية وعددا من المواقع السكنية.

واعتقلت السيدة أم أحمد صوافطة عقب مداهمة منزلها في شارع الباشا، فيما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

وفي قرية برقة، شمال غرب نابلس، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها القرية.

وفي مدينة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال سبعة فلسطينيين، غالبيتهم من الأسرى المحررين، وهم: عبد الحق خدرج، ومحمد خدرج، وعبد الرزاق خدرج، وبهجت يامين، وعماد جعيدي، وهاشم محمد خضر، وعلي ذياب.

وفي محافظة سلفيت، واصلت قوات الاحتلال اقتحام المدينة، وسط تعزيزات عسكرية ترافقها جرافة، كما أغلقت الطريق الواصل بين بلدة بروقين ومدينة سلفيت بالسواتر الترابية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبًا، وداهمت عددا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال المحافظة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.