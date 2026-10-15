مقتل شاب بإطلاق نار في القدس وإصابة شخصين آخرين

قتل الشاب محمد أشرف خلوي شويكي (24 عاما) وأصيب شخصان آخران بإطلاق نار في حي أبو طور بالقدس المحتلة، وسط ترجيحات أولية للشرطة بأن الحادثة وقعت على خلفية نزاع عائلي، فيما تواصل التحقيقات لتحديد هوية المتورطين واعتقالهم.

قتل الشاب محمد أشرف خلوي شويكي (24 عاما)، وأصيب شخصان آخران، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري أبو طور بالقدس المحتلة، فجر الخميس.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق أربعة ملثمين وابلًا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن بلاغًا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن تكون خلفية الحادث نزاعًا عائليًا، فيما تواصل قواتها جمع الأدلة وتعقّب المشتبه بهم تمهيدًا للقبض عليهم.

من جهتها، أفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها نقلت شابا إلى مستشفى شعاري تسيديك وهو في حالة حرجة، بعد إخضاعه لعمليات إنعاش، كما قدمت العلاج لرجل يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بجروح نافذة ووصفت حالته بالمتوسطة، إلى جانب مصاب آخر نُقل من المكان لتلقي العلاج.

من جهتها، أفادت طواقم نجمة داود الحمراء بتلقي بلاغ، في ساعات متأخرة عن إصابة عدد من الأشخاص في حادثة عنف بحي أبو طور في القدس، مشيرة إلى نقل شاب يبلغ من العمر 24 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك بحالة حرجة، بعد وصوله إلى عيادة محلية دون نبض أو تنفس، حيث خضع لعمليات إنعاش متقدمة.

وأوضح المسعفون أنهم أجروا للمصاب عمليات إنعاش شملت التدليك القلبي والتهوية وإعطاء الأدوية، قبل نقله إلى المستشفى مع استمرار محاولات إنقاذ حياته. كما جرى نقل رجل يبلغ من العمر 38 عاما، أصيب بجروح نافذة ووصفت حالته بالمتوسطة، إلى جانب مصاب آخر في حالة متوسطة.