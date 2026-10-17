الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات دبلوماسية أوروبية ويطرحون رئيس بلدية فرنسيا أرضا

نفذ المستوطنون الإرهابيون هجوما على مركبات دبلوماسية لبعثات أوروبية من فرنسا وبولندا وبلجيكا في قرية الطيبة شمال رام الله، وأظهرت مقاطع مصورة رشق إحدى المركبات بالحجارة وتحطيم زجاجها وطرح رئيس بلدية فرنسي أرضا.

رئيس بلدية فرنسي على الأرض بعد اعتداء المستوطنين عليه (شاشة)

هاجم مستوطنون مساء، السبت، مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين الملثمين الذين يحملون الهراوات، هاجموا وفودا من عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية من فرنسا وبلجيكا وبولندا، حاولت الوصول إلى قرية الطيبة.

الضفة: مستوطنون يهاجمون بعثات دول أوروبية ويطرحون رئيس بلدية فرنسيا أرضا في قرية الطيبة شرق رام الله pic.twitter.com/ooPoxHCrXW — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2026

وقالت المصادر، إن المستوطنين حطموا زجاج مركبة القنصلية البلجيكية بالحجارة، وطالبوا الركاب والدبلوماسيين بإبراز بطاقات الهوية، وأظهرت مقاطع فيديو طرح أحد الدبلوماسيين أرضا.

وأفيد بأن الدبلوماسي الذي تعرض لاعتداء وسقط أرضا هو رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما).

الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات دبلوماسية لبعثات من بلجيكا وفرنسا وبولندا في قرية الطيبة شرق رام الله pic.twitter.com/qtAxtZGovd — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2026

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 7 مستوطنين ملثمين وصلوا إلى المكان على متن مركبات رباعية الدفع، وحاصروا إحدى المركبات الدبلوماسية، وطالبوا بإبراز بطاقات الهوية، وحطموا نافذة سيارة تابعة للقنصلية البلجيكية.

كما ذكرت أن الهجوم بدأ عند الساعة 13:29 ظهرا بعدما اقترب المستوطنون من مركبات البعثات الدبلوماسية الأوروبية، وعند الساعة 13:31 قام أحد النشطاء الذين رافقوا البعثات الدبلوماسية بتوثيق الهجوم وإرسال إحداثيات الموقع إلى الجيش الإسرائيلي.

مشهد آخر لهجوم المستوطنين على مركبات بعثات دبلوماسية من فرنسا وبلجيكا وبولندا pic.twitter.com/ksfryG2WEm — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2026

ورغم مرور 3 ساعات على تواجد البعثات الدبلوماسية الأوروبية في المكان، لم تصل قوات جيش وشرطة الاحتلال إلى المكان من أجل الحصول على إفاداتهم أو اعتقال المستوطنين الضالعين، ما أجبر البعثات على مغادرة المنطقة بعدما أدركت أن أحدا لن يأتي لمساعدتها؛ بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولاحقا، ادعت شرطة الاحتلال، في بيان لها، فتح تحقيق في هجوم المستوطنين، وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أُبلغت بهدف تحديد هويات الوفود الدبلوماسية الأوروبية وجمع إفاداتها، والكشف عن هوية المستوطنين المعتدين.

فيما ادعى جيش الاحتلال أنه "يدين بشدة حادثة العنف الخطيرة التي وقعت في محيط قرية الطيبة، والتي اعتدى خلالها (مستوطنون) على ممثلين دبلوماسيين"، كما زعم أنه "لم يتم تنسيق جولة القنصلية مسبقا مع الجيش".

وأقر بأن قواته لم تتواجد في موقع الهجوم، مضيفا أن "البلاغ بشأن (الهجوم) أرسل إلى حساب غرفة العمليات التابعة للواء، والمخصص لتلقي البلاغات من الجهات الأمنية فقط، وليس من المدنيين".