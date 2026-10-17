الضفة: 40 اعتداء للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين خلال 12 ساعة

رُصدت 40 واقعة اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال 12 ساعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها إصابات بالرصاص والغاز والضرب، واعتقال خمسة فلسطينيين. وشملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم وسرقة المحاصيل والمعدات وتخريب الأشجار.

نفذ الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، السبت، 40 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابات وخسائر في الممتلكات.

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وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان إنها رصدت "40 واقعة اعتداء وانتهاك نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون (المستوطنون) بحق المزارعين والأراضي والمحاصيل والجهات المساندة لموسم الزيتون".

وأوضحت أن الاعتداءات وقعت على مدى 12 ساعة خلال نهار السبت، وتوزعت على مختلف المحافظات، وتخللها "إطلاق الرصاص والاعتداء بالضرب والاعتقال والطرد من الأراضي وسرقة المحاصيل والمعدات وتدمير الأشجار".

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون معدات زراعية في قرية يتما جنوب نابلس pic.twitter.com/mRhUjkCfje — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2026

وبحسب الهيئة، أسفرت الاعتداءات عن "إصابة مواطنين بالرصاص الحي في عقربا جنوب نابلس وماعين بمسافر يطا، وعدة إصابات بالغاز ونتيجة الاعتداء بالضرب"، ولفتت إلى "اعتقال 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة".

ورصدت الهيئة وفق بيانها مهاجمة قاطفي الزيتون، وإطلاق الرصاص عليهم لإجبارهم على مغادرة أراضيهم في عدة مناطق.

وأكدت أن هذه الوقائع "تكشف تكامل الاعتداءات على المزارعين مع استهداف الأشجار والمحاصيل والمعدات وطرق الوصول إلى الأرض؛ بما يحوّل موسم الزيتون إلى وسيلة للضغط على الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة".

وشددت على أن حماية الموسم تتطلب حماية المزارعين وتمكينهم من الوصول الآمن والمستمر إلى أراضيهم، ووقف اعتداءات المستوطنين والحماية العسكرية التي ترافقها، ومساءلة المسؤولين عنها.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على الفلسطينيين وأراضيهم خلال موسم جني الزيتون، الذي بدأ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو مصدر زرق رئيس لآلاف الأسر.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.

وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.