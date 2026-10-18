الضفة: إصابة مزارع بجروح وسرقة محاصيل وحرق ممتلكات في 18 اعتداء للجيش والمستوطنين

تعرّض مزارعون فلسطينيون لاعتداءات من مستوطنين خلال قطف الزيتون، بينها إصابة مزارع في قرية برهام شمال رام الله، فيما وُثّق 18 اعتداء للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شملت الاعتداء بالضرب والاعتقال والطرد من الأراضي، وسرقة المحاصيل والمعدات وإحراق الممتلكات وتدمير الأشجار.

أصيب مزارع فلسطيني، مساء الأحد، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في الضفة الغربية المحتلة، فيما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 18 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بحق المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال اليوم.

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وقالت إذاعة "صوت فلسطين" إن مزارعا أصيب بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية برهام شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي جنوب محافظة الخليل، أفادت منظمة البيدر الحقوقية في بيان بأن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" هاجموا عائلة فلسطينية في أثناء جني أفرادها ثمار الزيتون، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وفي المحافظة ذاتها، قال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة للأناضول إن مستوطنين اقتحموا منزلا فلسطينيا في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.

وأوضح مخامرة أن المنزل يعود للمواطن خيري أبو تحفة، وأن المستوطنين استفزوا أفراد العائلة خلال اقتحامه.

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان أن طواقمها وثقت، الأحد، 18 اعتداء وانتهاكا نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بحق المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت أن الاعتداءات توزعت على محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وجنين، والخليل وبيت لحم.

وأضافت أنها شملت "الاعتداء بالضرب والاعتقال والطرد من الأراضي، وسرقة المحاصيل والمعدات وإحراق الممتلكات وتدمير الأشجار".

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وأراضيهم خلال موسم جني الزيتون، الذي بدأ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو مصدر رزق بالغ الأهمية لآلاف العائلات الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.

وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.