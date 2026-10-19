اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة، مع اتساع نطاق الاقتحامات لتشمل مدنا وبلدات ومخيمات عدة، وسط تصاعد الاعتقالات ومداهمة المنازل، في ظل استمرار العمليات العسكرية في مختلف المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات طالت مدنًا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في بعض المناطق، إلى جانب مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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واقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت وبلدة كفر قليل شرق نابلس، ومدينة قلقيلية من جهة حاجزها الشمالي، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، حيث داهمت منازل خلال اقتحامها البلدة. كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين، ومنطقة وادي عز الدين، ومخيم عين السلطان شمال أريحا.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عمار يونس ونجله جاسر، عقب مداهمة منزلهما في الحي الشمالي من المدينة، فجر الإثنين، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام المدينة، وهم أحمد مصطفى بروق، والأسير المحرر أوس أبو علي، وغسان جبريل، بحسب مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وشنت حملة مداهمات واعتقالات، اعتقلت خلالها الشاب زكريا فايق نصار، فيما تواصلت الاقتحامات في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وفي محافظة جنين، أجبرت قوات الاحتلال مزارعين على مغادرة أراضيهم في بلدة جبع جنوب المحافظة، واعتقلت شابا، كما أغلقت مدخل بلدة يعبد، ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة دير بلوط غرب المحافظة، وسرقت مبلغا ماليا خلال اقتحام البلدة.

وتأتي هذه الحملة في سياق العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، وتتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.