مقتل رجل بإطلاق نار في العيزرية قرب القدس

قتل جواد سكافي من العيزرية، إثر تعرضه لإطلاق نار بعد أن فتح باب منزله لمسلحين، فيما باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة، وسط تواصل جرائم القتل في المجتمع العربي.

قتل جواد سكافي (60 عاما)، من بلدة العيزرية قرب القدس، فجر الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل منزله.

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وأفاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء في بيان بأن الطواقم الطبية تسلمت الرجل عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، ويعاني من جروح نافذة في جسده، قبل أن يعلن عن وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبحسب المعلومات الأولية، طرق الجناة باب منزل سكافي، وعندما فتح لهم، أطلقوا عليه الرصاص، أمام زوجته وأولاده ما أدى إلى مقتله.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباط مركز "معاليه أدوميم" فتحوا تحقيقا في حادثة إطلاق النار، بعد وصول الرجل، وهو في الستينيات من عمره، إلى مدخل المستوطنة مصابا بأعيرة نارية، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا. دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.