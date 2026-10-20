سلطات الاحتلال تمدد منع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى 6 أشهر

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد لمدة 6 أشهر إضافية حتى 19 أبريل المقبل، استمرارا لقرارات المنع المتكررة بحقه منذ أغسطس 2024، وسط اتهامات له بالتحريض.

خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري (Getty Images)

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، منع رئيس الهيئة الاسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر إضافية.

والشيخ عكرمة صبري هو خطيب الأقصى، ويأتي قرار اليوم استمرارا لسلسلة قرارات إسرائيلية تمنع الشيخ صبري من دخول المسجد منذ آب/ أغسطس 2024.

وسلّمت السلطات الإسرائيلية محامي الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، قرارا يقضي بمنعه من دخول المسجد حتى 19نيسان/ أبريل المقبل، وفق وثيقة اطلعت عليها الأناضول.

وقال مسؤول في مكتب الشيخ، مؤخرا، إن السلطات الإسرائيلية تواصل منعه من دخول المسجد منذ ذلك آب/ أغسطس 2024.

وأضاف المسؤول أن قرار المنع جرى تمديده عدة مرات، وكان آخرها ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن قرار التمديد الجديد.

وخلال السنوات الأخيرة، أوقفت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عدة مرات، وأصدرت بحقه قرارات تمنعه من دخول المسجد الأقصى أو السفر.

كما يخضع الشيخ صبري للمحاكمة بتهمة "التحريض".

وتصدر السلطات الإسرائيلية قرارات تمنع عشرات الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لفترات تصل إلى 6 أشهر، ويجري تمديد بعضها.

يأتي ذلك في وقت تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس دينية داخله، وسط اعتراضات فلسطينية متواصلة.