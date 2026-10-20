اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بينهم أسرى محررون

تأتي الاقتحامات المتزامنة في إطار تصعيد ميداني تشهده الضفة الغربية، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد الضغوط على الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على القرى والممتلكات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها، إلى جانب احتجاز فلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم لساعات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد جحيش في بلدة السموع جنوب المدينة، فيما شهدت محافظة نابلس انتشارا للمستوطنين في محيط قرية عورتا جنوبا، واقتحمت القوات البلدة القديمة في المدينة.

وفي محافظة سلفيت، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في المدينة، كما اقتحمت بلدة بروقين غرب المحافظة.

أما في قلقيلية، فاقتحمت بلدة جيوس شمال شرقي المدينة، وداهمت منزلا في حي كفر سابا، إلى جانب اقتحام المدينة ومداهمة عدد من المنازل، واعتقال الشاب فتحي شوباش عقب مداهمة منزله.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات بلدتي عتيل ودير الغصون شمال المدينة، وداهمت منزلا في عتيل، كما اعتقلت الأسير المحرر وائل قوزح من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفرذان غرب المدينة، وصانور وقباطية جنوبا.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين تامر عبد الغني سباعنة، ومحمد أحمد أبو معلا، والشاب عدي عصام جوابرة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة قباطية.

وفي بلدة كفر دان، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الزغيبي، عقب مداهمة منزله، وتكسير محتوياته.

أما في بيت لحم، فدفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الدهيشة جنوب المدينة، عقب تسلل وحدة خاصة إليه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال حي الكتف في مدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عدة منازل تعود لعائلة دراغمة، وفتشتها، ومن ثم اعتقلت المواطن علاء ضراغمة، ونجله أحمد.