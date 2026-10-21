الاحتلال يهدم بناية سكنية في مخيم قلنديا ويشرد 35 فلسطينيا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بناية سكنية تضم 8 شقق في منطقة الواد قرب الكسارة المحاذية لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى فقدان 7 عائلات، يزيد عدد أفرادها على 35 شخصا، مأواها، وفق محافظة القدس.

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واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة صباحا، وشرعت بهدم البناية العائدة لعائلة أبو لبة، والمقامة منذ أكثر من 50 عاما، كما حطمت ممتلكات العائلات ومركبات وخزانات مياه، فيما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أصحاب منازل مهددة بالهدم.

وأفادت محافظة القدس بأن عمليات الهدم تأتي في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق المنازل والمنشآت السكنية والتجارية في قرية قلنديا ومحيطها، بما يشمل تسليم إخطارات بالإخلاء والهدم، في ظل تزايد عمليات التجريف والإزالة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال، الأربعاء، بهدم منزل المواطن محمد العبيات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وحددت 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدًا لتنفيذ القرار.

وذكرت مصادر محلية أن المنزل يقع في الجهة الشرقية من القرية، وأنه يتعرض، منذ مدة، لإجراءات تضييق واعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، بعدما أُغلق الطريق المؤدي إليه ببوابة حديدية. وأشارت إلى أن المنزل قائم منذ عام 1954، وأن عائلته تعرضت خلال الأشهر الماضية لسلسلة من الاعتداءات، شملت مهاجمة المنزل والاستيلاء على هواتف أفراد العائلة.

وسبق أن هدمت قوات الاحتلال، في آب/ أغسطس الماضي، منزلا لعائلة ذيب حمد في القرية، كان يؤوي عائلتين تضمان 15 شخصا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات محافظة القدس من مخططات إسرائيلية تستهدف أراضي قرية قلنديا ومحيطها، بينها مشروع لإقامة منشأة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية على مساحة تقارب 278 دونما، بما يهدد نحو 40 منزلا مأهولا، إلى جانب الأراضي الزراعية ومصادر رزق السكان.