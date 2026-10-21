مواجهات واعتقالات بالتزامن مع اقتحامات واسعة بالضفة

تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من الضفة، الأربعاء، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون وطالبة جامعية، وسط تشديد الإجراءات الميدانية ومداهمة المنازل، بالتزامن مع تحركات استفزازية واعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية وسلفيت.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

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كما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين.

في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله وبلدة سلواد شمال شرق المدينة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات، تخللتها عمليات تفتيش لعدد من المنازل، وسط استمرار الاقتحام لساعات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب المدينة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها احتجاز شاب وإطلاق قنابل إنارة في أجواء القرية.

كما اقتحمت بلدة كفردان غرب جنين، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم أحمد عابد، ومحمود عابد، وسلطان عابد. كذلك اقتحمت منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأميركية.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في بلدة إماتين شرق المحافظة.

أما في محافظة طولكرم، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عتيل وعلار شمال المحافظة، فيما أفاد نادي الأسير باعتقال ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة علار، وهم براء محمد شديد، ومؤمن سلطان ملاح، وسمير فارس أبو حفيظة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وقرية بيت دجن شرقها، حيث نفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة الجامعية والأسيرة المحررة إباء صلاح شريدة، عقب مداهمة منزل ذويها في بلدة سالم شرق نابلس، كما اعتقلت الأسير المحرر عرابي ذوقان، بعد اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية شرق المدينة. وشهدت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أيضاً، اعتقال أحد الشبان خلال اقتحامها.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة الخليل، شملت مدينة دورا ومدينة يطا ومخيم الفوار، حيث تواصلت عمليات الاقتحام في المخيم.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة عيصا في مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ، عقب مداهمة منزله في بلدة سعير شمال المحافظة.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية خلال اقتحام منطقة الكركفة، كما اقتحمت مخيم عايدة شمال المدينة.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في بلدة الطور.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون جولات استفزازية بين مساكن المواطنين في تجمع الحديدية بالأغوار الشمالية، فيما احتجز مستوطنون عددا من الفلسطينيين في منطقة الظهور شمال بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة، وما يرافقها من مداهمات للمنازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، إلى جانب المواجهات الميدانية وتصاعد اعتداءات المستوطنين.