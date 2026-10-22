اقتحامات بالضفة والقدس واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال

شهدت مناطق متفرقة من الضفة والقدس تصعيدا ميدانيا، مع اتساع عمليات الاقتحام الإسرائيلية وما رافقها من اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع مواجهات واعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية لساعات.

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وشهدت بعض المناطق مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع جنوب شرق المدينة وحوسان غربها، واعتقلت شابة خلال اقتحام تقوع.

كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وداهمت منازل عدة واعتقلت شابين، فيما نفذت عمليات تفتيش لمنازل خلال اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فوريك شرق المدينة وعورتا جنوبها، وداهمت عددا من المنازل في بيت فوريك ومنزلا في عورتا.

وتزامن ذلك مع اقتحام مستوطنين مقام "العزير" في القرية، وأداء طقوس تلمودية داخله.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، وداهمت بناية سكنية، كما اقتحمت بلدة رمانة وأطلقت قنابل الغاز والإنارة خلال العملية.

كذلك داهمت منزلا في بلدة جبع جنوب المحافظة، بالتزامن مع انتشار مستوطنين على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو كتيلة في المدينة، وداهمت عددا من المنازل في منطقة دعجان، فيما واصلت اقتحام قرية رافات غرب سلفيت.

وفي محافظة طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة خلال اقتحام بلدة بلعا شمال المدينة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت والغاز، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال المدينة.