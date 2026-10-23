عملية إطلاق نار قرب الخليل: استشهاد شابين وإصابة 6 مستوطنين جراح اثنين حرجة

استشهد شابان باشتباك، فيما أُصيب 6 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

استشهد شابان باشتباك، فيما أُصيب 6 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وذكر الطاقم الطبي في آخر تحديث له، أن 6 مستوطنين أُصيبوا بإطلاق النار، مشيرا إلى أن اثنين منهم أُصيبا بجراح حرجة، فيما تراوحت إصابة الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد ورود بلاغ عن عملية إطلاق نار في منطقة مفترق يهودا (بالضفة الغربية المحتلة)، تم القضاء على (شخصين) اثنين، وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات البحث".

وأضاف أنه "تم تطويق عدد من القرى في المنطقة، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إطلاق النار استمر لأكثر من 20 دقيقة، ولا يزال تبادل إطلاق النار مستمرا".

ولفتت إلى أن قوات جيش الاحتلال تفحص إذا ما كان هناك شخص ثالث، له صلة بالعملية.

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا، قتله المنفّذين، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "بعد مطاردة قصيرة، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي الاثنين اللذين حاولا الفرار".

كما لفتت إلى أن كثافة إطلاق النار، وتبادله بين المنفّذين وعناصر جيش الاحتلال، حالا دون نقل المصابين من المكان بسرعة.

تفاصيل أوفى تباعا...