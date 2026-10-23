مصاب بحالة حرجة برصاص الاحتلال في دورا بالخليل وإغلاق الحرم الإبراهيمي

أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال بجراح حرجة في بلدة دورا، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي وطرد موظفيه. يأتي ذلك في إطار التصعيد المستمر وفرض الطوق الأمني على الخليل عقب عملية إطلاق النار الأخيرة.

أصيب شخص، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت دورا ونصبت حاجزا عسكريا على "دور العلم" وسط البلدة، ومنعت تنقّل الأهالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة سائقها بالصدر، تم نقله بواسطة طواقم الإسعاف إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظّفيه

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، أمام المصلين، وطردت موظفيه وسدنته التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ويأتي إغلاق المسجد عقب عملية إطلاق النار عند مدخل الخليل الشمالي، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 6 مستوطنين.

وعقب إطلاق النار، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير على فرض طوق أمني حول مدينة الخليل وقرى أخرى في المنطقة، وفق هيئة البث الرسمية.

من جهتها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إغلاق المسجد وطرد موظفيه، مؤكدة أن ذلك انتهاك صارخ "لحرمة المقدسات الإسلامية وحرية العبادة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية".

وقالت الوزارة إن الإجراء يأتي في سياق سياسة تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وحرمانه من إدارته الإسلامية الشرعية.

وأكدت أن المسجد، بجميع أروقته وساحاته، وقف إسلامي خالص، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية لن تغير هويته الإسلامية والتاريخية.

وحذرت من تداعيات تكرار الانتهاكات بحق المقدسات والطواقم الدينية، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات.