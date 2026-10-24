الاحتلال يحوّل منازل بالخليل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد أهلها منها بالقوة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحوّلت عددا منها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، في إطار عملية عسكرية قد تستمر عدة أيام. وبالتزامن، أغلقت قوات الاحتلال طرقا قرب بيت لحم

أعلام الاحتلال على منزل في الخليل بعد الاستيلاء عليه وطرد أصحابه قسرا، السبت (Getty Images)

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فلسطينيين على إخلاء منازلهم بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وحوّل عددا منها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، بالتزامن مع إغلاق طرق قرب مدينة بيت لحم.

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وتأتي هذه التطورات في اليوم الثاني من العملية العسكرية للاحتلال بالخليل، التي بدأت إجراءاتها الميدانية صباح أمس، الجمعة، قبل أن يعلن الجيش مساء اليوم نفسه بدء عملية واسعة قد تستمر عدة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أجبرت فلسطينيين على إخلاء منازلهم في منطقتي خلة مناع وضاحية الزيتون جنوبي الخليل.

وأوضحت أن القوات أجبرت أبناء الفلسطيني عزرائيل النتشة على مغادرة منازلهم في خلة مناع خلف المستشفى الملكي، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

كما أجبرت فلسطينيا على مغادرة منزله في ضاحية الزيتون، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أخلى منازل أخرى في عدد من أحياء المدينة، واستخدمها نقاط مراقبة.

ومنذ بدء العملية الجمعة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات العائلات على إخلاء منازلها، وسط مداهمات واسعة وإغلاق طرق وقيود مشددة على حركة الفلسطينيين.

وصباح الجمعة، فرض الجيش إغلاقا على الخليل وبلدة حلحول شمالي المدينة، عقب هجوم مسلح نفذه فلسطينيان على حاجز إسرائيلي.

وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، فيما قتل الجيش الفلسطينيين اللذين نفذا الهجوم.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان بدء عملية عسكرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" وحرس الحدود والإدارة المدنية، في المنطقة التي قال إن منفذي الهجوم انطلقا منها.

وأوضح أن العملية ستشمل تفتيش المنازل والبحث عن أسلحة وما وصفها بأنها "بنى تحتية للإرهاب"، إلى جانب التحقيق مع مشتبه بهم، متوقعا استمرارها عدة أيام.

إغلاق طرق قرب بيت لحم

وفي تطور آخر جنوبي الضفة، أغلق الجيش الإسرائيلي، السبت، طرقا ترابية تؤدي إلى بلدة تقوع جنوب شرقي مدينة بيت لحم، وأطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه مركبات فلسطينية، وفق "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل طرق ترابية تؤدي إلى البلدة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه مركبات خلال مرورها بطرق وعرة في المنطقة.

وأشارت إلى أن الجيش يواصل إغلاق طرق ومداخل بمدينة بيت لحم وبلداتها وقراها، ما يضطر الفلسطينيين إلى استخدام طرق ترابية ووعرة للتنقل بين التجمعات السكانية بالمحافظة.

تصعيد متواصل بالضفة

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الممارسات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.