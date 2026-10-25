اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة اقتحامات إسرائيلية تخللتها مداهمات واعتقالات ومواجهات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على مركبات فلسطينية، وسط انتشار عسكري واسع في عشرات القرى والبلدات.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها واعتقال عشرات الفلسطينيين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والإنارة، فيما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية وحطموا عددا منها.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات من الجيش وشرطة الحدود وجهاز الأمن العام "الشاباك" انتشرت، خلال نهاية الأسبوع، في نحو 40 قرية فلسطينية وما يقارب 400 موقع بالضفة الغربية، ضمن عملية قالت إنها تستهدف ما وصفته بـ"الإرهاب" و"بؤر التوتر" المرتبطة بحركة حماس. وأضافت أن القوات اعتقلت نحو 40 مشتبها به، بزعم تورطهم في التحريض والإخلال بالنظام العام ورشق الحجارة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وعددا من بلداتها، بينها حلحول والسموع وإذنا وترقوميا ودير سامت، إضافة إلى منطقة سنجر والمنطقة الجنوبية من المدينة، حيث داهمت منازل وفتشتها واعتقلت عددًا من الشبان.

كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة عين دير بحة، واقتحمت شارع السلام وداهمت بناية سكنية، وصادرت دراجة نارية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الشيخ نايف الرجوب والأسيرين المحررين سليم الرجوب وحسام أبو راس، خلال اقتحام مدينة دورا جنوب المحافظة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربًا، وداهمت منازل، بينها منازل أسرى محررين، كما اقتحمت رمانة غرب المحافظة والزبابدة جنوبا، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت.

وشهدت قرية الفندقومية جنوب جنين مواجهات مماثلة، تخللها إطلاق قنابل الصوت.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية بورين جنوب المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بكثافة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الشمالية الغربية من نابلس وفوق الطريق الالتفافي في زواتا غربًا.

بالتزامن، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار قصرة ومحيط حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما حطموا زجاج أربع مركبات قرب مدخل بلدة عقربا جنوب شرق المدينة.

وفي محافظة طوباس، واصلت قوات الاحتلال اقتحام المدينة ومداهمة المنازل، بينما تجولت آلياتها في شوارع بلدة عقابا قبل التوجه نحو طوباس.

أما في محافظة رام الله، فاقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب المدينة، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق المحافظة، فيما حطم مستوطنون مركبة في بلدة سنجل شمال رام الله.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي النقار في المدينة، ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.