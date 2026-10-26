إرهاب المستوطنين: اعتداء بالضرب على سيدة فلسطينية (58 عاما) جنوب الخليل

أصيبت الفلسطينية حكيمة خلايلة برضوض وكدمات في الصدر إثر اعتداء مستوطنين إرهابيين عليها أمام منزلها في خربة الخرابة ببلدة السموع جنوب الخليل، وسط اتساع ملحوظ في نطاق الاعتداءات الإرهابية بحق المدنيين العزّل بغية تهجيرهم واحتلال أراضيهم.

الصورة تظهر ثلاثة مستوطنين إرهابيين يتجولون في محيط مساكن الفلسطينيين في بيت لحم، توضيحية (Getty Images)

أصيبت سيدة (58 عاما)، اليوم الإثنين، برضوض وكدمات، في هجوم للمستوطنين على بلدة السموع جنوب الخليل.

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وذكر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في خربة "الخرابة" شرق بلدة السموع، واعتدوا بالضرب على السيدة حكيمة خلايلة (58 عاما)، ما أدى إلى إصابتها برضوض وكدمات في الصدر، نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال نجلها إسماعيل خلايلة لـ"وفا"، إن المستوطنين اعتدوا على والدته بالضرب أمام مسكنها، مشيرا إلى أنها تعاني عدة أمراض مزمنة.

ويدخل هذا الاعتداء في جملة الهجمات الإرهابية المتصاعدة التي تشنها عصابات المستوطنين، بحماية الجيش الإسرائيلي، على المدنيين الفلسطينيين العزّل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيقها 482 اعتداء لعصابات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وحده، تركزت معظمها على مهاجمة الفلسطينيين خلال قطفهم الزيتون في أراضيهم.

وفي هذا السياق أكدت منظمة العفو الدولية، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن إسرائيل تنتهج سياسة تطهير عرقي بالضفة عبر عنف المستوطنين المدعوم حكوميا، ودعت المنظمة دول العالم إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.