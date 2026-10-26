إصابات ومواجهات تزامنا مع اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط تصاعد الاعتقالات والمداهمات وتهجير عائلات من منازلها، في ظل تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين.

وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالتزامن مع تصاعد حملات الاعتقال وتفتيش المنازل وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

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وشهدت عدة مناطق مواجهات أسفرت عن إصابات، خلال تصدي الفلسطينيين للقوات المقتحمة، التي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون.

كما اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم واحتجازهم لساعات.

في الخليل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة عبر مدخل فرش الهوى، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية قرب جبل كرباج، ووصول آليات عسكرية وشاحنات إلى منطقتي الجلدة وعين دير بحة.

وداهمت القوات منازل عائلات الجعبري والنتشة والزرو في مناطق الشعابة وشارع السلام والمنطقة الجنوبية ووادي القطع، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما صادرت مركبات فلسطينية ونكّلت بالمواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن حملة الاعتقالات في المحافظة طالت أكثر من 70 مواطناً، وسط استمرار التحقيقات الميدانية وإجبار عائلات على إخلاء منازلها.

ووفقا للمصادر، ارتفع عدد النازحين من الأحياء المستهدفة في المدينة إلى نحو 2649 مواطنا.

وفي رام الله، تواصلت الاقتحامات في عدد من البلدات والقرى، بالتزامن مع مداهمات واعتقالات، فيما شهدت قرية المغير شمال شرقي المدينة اقتحامات واعتقالات خلال الحملة العسكرية المستمرة في المنطقة.

أما في بيت لحم، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، بالتزامن مع مواصلة اقتحام مناطق متفرقة من المحافظة وتشديد الإجراءات العسكرية.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسية حنان الرجبي على هدم منزلها ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمالي المدينة، بذريعة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى فقدانها وزوجها وأطفالهما الخمسة مأواهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري باتجاه شارع المطار، قرب مخيم قلنديا شمالي القدس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات والمداهمات في محافظات الضفة الغربية، وتشديد الحصار على الخليل، وما يرافق ذلك من اعتقالات وإخلاء للمنازل وقيود متزايدة على حركة الفلسطينيين.