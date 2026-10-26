بن غفير يقتحم المسجد الأقصى عشية انتخابات الكنيست

وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، يقتحم المسجد الأقصى المبارك اليوم، الإثنين، تحت حراسة مشددة عشية انتخابات الكنيست المقررة غدا الثلاثاء.

بن غفير يقتحم الأقصى تحت حماية الشرطة، الإثنين (منصات التواصل)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدى صلوات عند حائط البراق عشية الانتخابات العامة المقررة غدا، الثلاثاء.

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وقالت محافظة القدس إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة عضو الكنيست اليميني المتطرف، موشيه فيغلين.

وأفادت مصادر محلية بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة، وأدى صلوات عند حائط البراق.

وأظهرت صورة متداولة بن غفير محاطا بعدد من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية في أثناء اقتحامه لباحات المسجد.

ويأتي الاقتحام في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وتكرار اقتحامات بن غفير له، بالتزامن مع مواقفه الداعية إلى توسيع نطاق الصلوات اليهودية داخل باحاته.