اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس وإصابات بالاختناق

تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة وسط اتساع نطاق الاقتحامات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، ما يزيد من صعوبة تنقلهم اليومية ويعمق حالة التوتر في المدن والبلدات المستهدفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات وإصابات بالاختناق، إلى جانب اقتحام منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، واحتجاز عشرات الفلسطينيين لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد لقمان ربايعة، عقب مداهمة منزله في بلدة ميثلون جنوب المدينة، كما اقتحمت بلدات عرابة وعانين وقباطية، وداهمت عددًا من المنازل.

وفي رام الله، حولت قوات الاحتلال منزل عائلة محمد علي حميدة، قرب حاجز البيرة، إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من المداخل والحواجز المحيطة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بإغلاق حاجزي عين سينيا وعطارة وبوابة روابي شمال رام الله، وبوابتي النبي صالح وعابود شمال غربي المدينة، إضافة إلى نصب حاجزين على طرق تربط عددًا من القرى والبلدات المجاورة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت القوات قرى بورين وتل وصرة وقريوت وعورتا وعزموط وسالم، وداهمت عشرات المنازل، وسط اعتقالات واسعة. كما حوّلت عمارة سكنية في بلدة بورين إلى ثكنة عسكرية.

أما في القدس المحتلة، فأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة العيسوية، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة.

وفي محافظة الخليل، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمنطقتي الجلدة ودير بحة، وداهمت منازل في المدينة وألحقت أضرارا بمحتوياتها.

كما اعتقلت ثلاثة شبان عقب التنكيل بهم خلال اقتحام منطقة عين دير بحة، واقتحمت منزل الشهيد محمد الجعبة في حي كريسة بمدينة دورا، وداهمت منازل أسرى محررين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية باتجاه بلدة تفوح غرب الخليل.

وفي قلقيلية، أُصيب ثلاثة شبان بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام المدينة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع الإصابات وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين ميدانيا.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مدخلَي قرية النبي إلياس والمدخل الفرعي لقرية جينصافوط شرق قلقيلية باستخدام البوابات الحديدية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين واضطرهم إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى أماكن عملهم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تشمل مداهمة المناطق السكنية واعتقال الفلسطينيين وتشديد القيود على الحركة، وسط تصاعد الضغوط على السكان.