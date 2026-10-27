رئيس بلدية الخليل: 5 آلاف فلسطيني بين مهجر ومتضرر جراء الحصار الإسرائيلي

تسبّب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الخليل لليوم الخامس في نزوح آلاف الفلسطينيين وتضررهم، وسط حصار مشدد طال أحياء في المدينة والمسجد الإبراهيمي. وأفادت البلدية بأن الأضرار شملت المنازل والبنية التحتية والمصانع، فيما اقترب عدد النازحين والمتضررين من 5 آلاف

أطفال مهجّرون من حيّ الجلدة في الخليل ينظرون إلى منازلهم من بعيد، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

أفاد رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، بأن نحو 5 آلاف فلسطيني باتوا بين نازح ومتضرر جراء العدوان العسكري في المدينة لليوم الخامس تواليا.

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وفي مقابلة مع الأناضول قال الجعبري "للأسف، اليوم الخامس على التوالي، والخليل، كبرى المدن الفلسطينية، تتعرض لحصار مشدد وكبير وعقاب جماعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن الحصار "يُفرض أيضا على بعض المناطق داخل مدينة الخليل، وأيضا على المسجد الإبراهيمي"، في إشارة إلى اتساع نطاق الإجراءات العسكرية المفروضة على المدينة.

خسائر كبيرة جدا

وفي ما يتعلق بتداعيات العدوان العسكري والحصار، قال الجعبري إن "الخسائر كبيرة جدا، سواء كانت بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، أو هدم بعض البيوت".

وأردف أن الأضرار طالت البنية التحتية التابعة للبلدية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والأرصفة.

وأكمل أن الاعتداءات والإجراءات العسكرية "ألحقت أضرارا بمرافق أساسية يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية".

كما أن "عددا كبيرا جدا من المصانع أغلق أبوابه بسبب عدم القدرة على إدخال البضائع أو تصديرها"، وفق الجعبري.

وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم، ما فاقم الخسائر الناجمة عن الحصار.

وأضاف "فبالتالي الخسائر كبيرة وكبيرة جدا".

وشدد على أن الحجم الفعلي للأضرار سيتضح أكثر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي هُجّر سكانها منها.

تكسير وتخريب

وبحسب الجعبري، "هناك معلومات تفيد بأن الاحتلال دخل بيوتا وقام بتكسيرها وتخريبها بحجة البحث عن أسلحة".

ومستندا إلى ما قال إنها تقارير إعلامية إسرائيلية، أضاف أن الجيش "لم يجد شيئا ولن يجد شيئا، فهي ادعاءات كاذبة".

وبخصوص أعداد النازحين والمتضررين، قال الجعبري إن تقديرات البلدية تفيد بأن العدد الإجمالي يقترب من 5 آلاف فلسطيني.

وأوضح أن هذا العدد يشمل المهجرين من المناطق المستهدفة، وسكان المناطق المجاورة التي تأثرت بالحصار والإجراءات العسكرية.

وزاد أن الأعداد لا تقتصر على من اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بل تشمل أيضا سكان المناطق المحيطة بالمناطق المحاصرة، الذين تأثرت حياتهم اليومية بفعل توسيع نطاق العملية العسكرية.

وأردف: "للأسف، تفاجأنا بأن عددا كبيرا جدا من الأطفال والنساء وكبار السن" تأثروا بالنزوح والإجراءات العسكرية.

وأفاد الجعبري بأن القوات الإسرائيلية وسعت رقعة المناطق المستهدفة، ما أدى إلى زيادة أعداد المتضررين، سواء ممن اضطروا إلى النزوح أو ممن يقيمون في المناطق المجاورة للمناطق المحاصرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت بلدية الخليل، في بيان، ارتفاع عدد الذين هجّرهم الجيش الإسرائيلي قسرا من منطقتي دير بحة والجلدة، منذ بدء عدوانه العسكرية في المدينة، إلى 4,969 فلسطينيا.

لكن الجعبري لم يقدم حصيلة منفصلة للمهجرين، وقال إن التقدير الإجمالي يشمل المهجرين وسكان المناطق المجاورة المتأثرين بالعملية العسكرية.

عدوان متواصل

ولليوم الخامس، يواصل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عدوانه العسكري في محافظة الخليل، وسط اقتحامات لأحياء المدينة، واستقدام تعزيزات عسكرية واستمرار تهجير المواطنين من منازلهم.

ومساء السبت، أقر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإجبار نحو 2000 فلسطيني على مغادرة منازلهم في الخليل، وقال إنهم لن يتمكنوا من العودة قبل تفكيك ما وصفه بـ"البنية التحتية لحركة حماس" في المدينة.

فيما قالت مصادر محلية للأناضول، إن "المدينة تخلو من البنى التحتية لحماس"، وقال مراقبون ومسؤولون فلسطينيون إن منازل المدنيين هي المستهدفة في العملية التي وصفوها بأنها "انتقامية".