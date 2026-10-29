إغلاقات الاحتلال تحرم 80 ألف طالب من التعليم الوجاهي في الخليل

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في محافظة الخليل مع استمرار الحصار الإسرائيلي لليوم السابع، وسط تواصل المداهمات والاعتقالات وتقييد حركة السكان، ما أدى إلى تضرر مئات العائلات وتهجير آلاف المواطنين أو محاصرتهم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط حصار مشدد واقتحامات متكررة للمنازل، تخللتها اعتداءات بالضرب واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وأصيب فلسطينيان، صباح الخميس، برضوض وكدمات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في بلدة دورا ومنطقة واد السمن جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحمد أبو هشهش، عقب اقتحام منزله في بلدة دورا وتفتيشه وتدمير محتوياته، ما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه.

كما أصيب زين الدين أبو عرام برضوض وكدمات إثر الاعتداء عليه بالضرب في منطقة واد السمن، ونُقل إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله النتشة ونجله حمزة، ووائل يقين النتشة، وياسر نبيل الشرباتي، وحسام كرم العويوي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتدمير محتوياتها. كما اعتقلت الشقيقين صلاح وموسى العدرة أثناء حراثة أراضيهما في منطقة ارجوم علي شرق يطا، جنوب المدينة.

كذلك، داهمت القوات عددًا من منازل المواطنين في بلدتي تفوح وحلحول، ونكّلت بأصحابها وخرّبت محتوياتها، في إطار عمليات الاقتحام المتواصلة التي تشهدها المحافظة.

حصار ونزوح قسري

وتفرض قوات الاحتلال، منذ سبعة أيام، حصارا مشددا على مدينة الخليل، مع إغلاق مداخلها ومخارجها، واستمرار إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، ما أدى إلى إجبار عائلات على النزوح قسرًا من منازلها، فيما لا تزال عائلات أخرى محاصرة داخل بيوتها وممنوعة من الخروج.

وبحسب بيانات لجنة المتابعة والمساندة وبلدية الخليل، بلغ عدد العائلات المتضررة من العدوان نحو 780 عائلة، فيما وصل عدد المهجّرين والمحاصرين إلى نحو خمسة آلاف مواطن، ولا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة، اللتين تخضعان لإغلاق وحصار مشدد منذ الجمعة الماضي.

ورغم منع قوات الاحتلال وصول المساعدات إلى المناطق المغلقة غرب المدينة، تواصل لجنة المساندة والإغاثة تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المهجّرة والمتضررة، في محاولة لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.

اعتقال نحو 110 فلسطينيين خلال ستة أيام

وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 110 فلسطينيين في محافظة الخليل خلال الأيام الستة الأولى من العدوان العسكري والإغلاق المفروض على المحافظة.

وأوضح النادي أن من بين المعتقلين سبعة أطفال وثلاث نساء، إلى جانب عشرات الأسرى المحررين الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال، ما يعكس تكرار استهداف عدد من المعتقلين السابقين.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت، الجمعة، عدوانها على الخليل عقب هجوم نفذه فلسطينيان، وأسفر، بحسب المعلومات الواردة، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين. ومنذ ذلك الحين، تشهد المحافظة تصعيدًا عسكريًا وإجراءات مشددة تشمل الحصار والاعتقالات ومداهمة المنازل، وسط تداعيات إنسانية متفاقمة على السكان.

إغلاقات الاحتلال تحرم آلاف الطلبة في الخليل من التعليم الوجاهي

تسببت الإغلاقات والحصار الإسرائيلي المفروض على مناطق في مدينة الخليل ومحيطها في تعطيل التعليم الوجاهي في 66 مدرسة، خلال الأسبوع الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ما أثر على 2872 طالبًا وطالبة، واضطرهم إلى الاعتماد على المهمات التعليمية والتعلم عن بُعد.

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي بأن 2198 طالبًا وطالبة يواجهون الحصار المباشر، فيما تعذر على 674 طالبا وطالبة من النازحين قسرًا الوصول إلى مدارسهم. كما طالت التداعيات 119 معلما ومعلمة، إلى جانب ستة من الموظفين الإداريين والمساندين.

وأوضحت الوزارة أن إغلاق مداخل الخليل ومحيط منطقتي دير بحة والجلدة، بالتزامن مع الاقتحامات المتكررة، دفع المدارس إلى اعتماد التعليم عن بُعد من الأحد حتى الخميس.

من جهتها، ذكرت مديرية التربية والتعليم في الخليل أن نحو 80 ألف طالب وطالبة حُرموا من التعليم الوجاهي في المحافظة خلال الأسبوع المذكور.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الخليل لليوم السابع، مع مواصلة حصار منطقتي الجلدة ودير بحة ومداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها، فيما تجاوز عدد العائلات المتضررة 780 عائلة، ويواجه نحو 5000 مواطن ظروف الحصار والتهجير القسري.