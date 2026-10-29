اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصعيدا ميدانيا تمثل في اقتحامات عسكرية متزامنة، تخللتها مداهمات واعتقالات واعتداءات على المواطنين، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت في عدد من المواقع.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، سلسلة اقتحامات طالت بلدات وقرى عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات، إلى جانب مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل الفلسطينيين.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت ضاحية الأقباط في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت بلدات قباطية جنوب جنين، وحلحول شمال الخليل، وتفوح غربها، حيث داهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت عدداً من السكان لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال شادي غزال، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام شارع الجامعة في المدينة، كما اقتحمت قرية قريوت جنوب نابلس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال أحد المواطنين.

وشهد محيط مخيم العين غرب المدينة اقتحاماً لقوات الاحتلال، تخللهت مداهمات للمنازل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت الشاب معتصم تيسير، كما داهمت منزلاً في قرية المغير شمال شرقي المدينة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتخلله مداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات والاعتداء على الفلسطينيين.