الاحتلال يشرع ببناء مستوطنة جديدة وتعبيد طريق استيطانية في المجد بالخليل

شرعت قوات الاحتلال والمستوطنون ببناء مستوطنة جديدة، وتعبيد طريق استيطاني بطول 3 كيلومترات في قرية المجد جنوب غرب الخليل، مما يهدد بالاستيلاء على أكثر من 2000 دونم من أراضي الأهالي الزراعية.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ببناء مستوطنة جديدة، وتعبيد طريق استيطاني بالمجد جنوب غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها مجموعات من المستوطنين، شرعت بأعمال تجريف وبناء لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي الأهالي شرق قرية المجد غرب بلدة دورا، وتعبيد طريق استيطاني، توصل إلى تلك المستوطنة.

وقال رئيس مجلس قروي المجد، ياسر المشارقة، إن قوات الاحتلال ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت بالاستيلاء التدريجي على أراضي الأهالي شرق القرية، ومنعتهم منذ ذلك الوقت من الوصول إليها.

وأضاف أن ما تم الاستيلاء عليه يزيد عن 2000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي، التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من سكان القرية، وأن قوات الاحتلال والمستوطنين شرعوا اليوم بالحفر والبناء لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية، أطلقوا عليها اسم "مجد"، في محاولة منهم للاستيلاء على اسم القرية أيضا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن الاحتلال والمستوطنين قاموا بتعبيد طريق يزيد طولها عن ثلاثة كيلو متر، تم شقها من أراضي القرية، تربط المستعمرة الجديد بمستوطنة "نيغهوت" والطريق الواصل الى أراضي 48، الأمر الذي يهدد بحرمان الأهالي من آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المحيطة والممتدة على طول تلك الطرق.